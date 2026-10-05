Отдыхающие нашли мёртвую акулу на берегу популярного пляжа Камчатки
На берегу популярного пляжа на Камчатке отдыхающие нашли мёртвую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
В материале подчеркивается, что речь идёт о территории в районе Халактырского пляжа, который известен своим чёрным песком. Всё лето здесь было многолюдно: в зоне купались и загорали как местные жители, так и желающие насладиться красотами региона туристы.
Именно в этом месте люди неожиданно наткнулись на погибшую хищницу. Сейчас её тушу расклёвывают птицы. Одна из наблюдательниц заметила, что у лежащей на песке акулы окровавленная пасть. В настоящий момент причины случившегося неизвестны.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тверской области возбудили уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Подробности читайте здесь.
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