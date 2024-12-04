Смелая женщина придушила набросившегося на нее льва

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В Зимбабве 57-летняя женщина из провинции Булавайо, Вайолет Мойо, сумела отбиться от льва голыми руками, сообщает AdomOnline.com.
Инцидент произошел утром 28 ноября, когда она работала на поле недалеко от своего дома, готовя участок к сбору урожая. Из засады на нее напал лев, сбив ее с ног и пытаясь атаковать горло.
В ходе борьбы хищник ранил женщину когтями, оставив глубокую рану на щеке. Однако Мойо, проявив смелость, схватила льва за горло и удерживала, пока зверь не потерял силы и не убежал. Ее крики услышали дети, гулявшие неподалеку, которые позвали на помощь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.
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В ходе борьбы хищник ранил женщину когтями, оставив глубокую рану на щеке. Однако Мойо, проявив смелость, схватила льва за горло и удерживала, пока зверь не потерял силы и не убежал. Ее крики услышали дети, гулявшие неподалеку, которые позвали на помощь.
«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила. Я крепко держала его, пока он не потерял волю к борьбе», — поделилась женщина.Сейчас пострадавшая находится в больнице города Булавайо, где проходит лечение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.
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Мария Моисеева