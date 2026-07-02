Пара россиян поругалась на мосту Влюбленных и спрыгнула в реку
В Тюмени 22-летний парень утонул, пытаясь спасти девушку, которая спрыгнула с моста Влюбленных после ссоры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 22 июня на мосту через реку Туру. В пылу ссоры девушка спрыгнула в воду, и парень бросился за ней. Тюменку удалось спасти, однако ее молодой человек исчез под водой.
Тело погибшего нашли 28 июня и извлекли из воды в тот же день. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что Жительница Санкт-Петербурга пострадала после того, как упала с гидроцикла в воду и ударилась о проходивший мимо катер. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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