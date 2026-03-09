Парашютист приземлился в лесу и повис на дереве

09 марта 2026, 10:18

В Томской области парашютист приземлился на дерево и застрял

Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Парашютист повис на дереве в Томской области. Об этом сообщила областная поисково-спасательная служба на своей странице в социальной сети.