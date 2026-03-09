Парашютист приземлился в лесу и повис на дереве
В Томской области парашютист приземлился на дерево и застрял
Парашютист повис на дереве в Томской области. Об этом сообщила областная поисково-спасательная служба на своей странице в социальной сети.
Инцидент произошел возле аэродрома «Головино». Мужчина при приземлении зацепился за ветки и застрял в них, не имея возможности выбраться самостоятельно.
Спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения забрались на дерево, после чего спустили пострадавшего на землю, используя петлю «Косынка» и веревку. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Австралии парашютист зацепился за хвост самолета и повис на высоте 4000 метров.
Читайте также: