Пожар на 2500 «квадратах» вспыхнул в российском городе
В Краснодаре загорелся склад на площади 2500 квадратных метров
Пожар произошел на складе в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, загорелось здание на улице Российской. В настоящий момент огонь охватывает площадь 2500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
В настоящее время на месте происшествия работают 53 специалиста и 11 единиц техники. Возгорание локализовали.
Ранее сообщалось, что в хозяйственном помещении на территории завода им. Калинина в Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
