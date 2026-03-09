Достижения.рф

Пожар на 2500 «квадратах» вспыхнул в российском городе

В Краснодаре загорелся склад на площади 2500 квадратных метров
Фото: iStock/DmyTo

Пожар произошел на складе в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



По данным ведомства, загорелось здание на улице Российской. В настоящий момент огонь охватывает площадь 2500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают 53 специалиста и 11 единиц техники. Возгорание локализовали.

Ранее сообщалось, что в хозяйственном помещении на территории завода им. Калинина в Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0