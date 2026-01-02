02 января 2026, 12:47

В Нальчике парень, скатываясь с горки на ватрушке, спас сбитую им же девочку

Фото: iStock/Ekaterina79

Парень на ватрушке спас случайно сбитую им на горке девочку, подхватив ее на лету. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.