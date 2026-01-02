Парень на ватрушке спас случайно сбитую им на горке девочку, подхватив ее на лету
В Нальчике парень, скатываясь с горки на ватрушке, спас сбитую им же девочку
Парень на ватрушке спас случайно сбитую им на горке девочку, подхватив ее на лету. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Нальчике. 26-летний молодой человек вместе с друзьями и родными катался с горки. В какой-то момент он столкнулся с девочкой, которая неожиданно выбежала на трассу.
Благодаря молниеносной реакции он успел подхватить ребёнка, а после эффектного торможения передал его маме. По всей видимости, девочка не поняла, что случилось.
Читайте также: