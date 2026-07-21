Парень начал трясти половым органом на глазах у толпы в центре Уссурийска
Молодой человек регулярно появляется в общественных местах в центре Уссурийска и демонстративно раздевается перед прохожими. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
Согласно материалу, парню на вид около 20 лет, он живёт в районе Междуречья. Юноша часто приходит в парки и на центральные улицы Уссурийска, где снимает свои штаны и начинает трясти половым органом на глазах у толпы — заставшая такое поведение молодёжь снимает всё на видео. Родители с детьми, узнав о происходящем, пришли в ужас и обратились в полицию.
Предварительно, у молодого человека есть особенности развития — ранее он находился в коррекционном классе, сейчас уже окончил училище. За парнем присматривает бабушка, которая разрешает ему гулять во дворе, однако внук постоянно сбегает.
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