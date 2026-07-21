Парень начал трясти половым органом на глазах у толпы в центре Уссурийска

21 июля 2026, 04:36

Жители Уссурийска обратились в полицию с жалобой на парня, который разделся на людях

Фото: iStock/Михаил Руденко

Молодой человек регулярно появляется в общественных местах в центре Уссурийска и демонстративно раздевается перед прохожими. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.