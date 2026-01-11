Турецкое следствие раскрыло новые детали убийства россиянки и ее дочери в Турции
Обвиняемый в убийстве россиянки в Бодруме Кушлевич не имел права приближаться к ней
Турецкие следователи установили новые детали в деле об убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери в Турции осенью 2023 года. Обвиняемый Андрей Кушлевич не имел права приближаться к экс-супруге, однако он провёл в её квартире почти пять часов, чтобы скрыть следы преступления. Об этом пишет РИА Новости.
Тела 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны обнаружили в Бодруме 28 ноября 2023 года после птидневных поисков. Жертвы погибли от огнестрельных ранений. Они были завернуты в одеяла и лежали на обочине дороги.
Гражданина Литвы Андрея Кушлевича задержали в Германии весной 2024 года, и сейчас Турция добивается его экстрадиции.
Следствие считает, что обвиняемый подъехал к квартире бывшей жены на своей машине. Он пробыл в помещении примерно четыре с половиной часа и уничтожил улики, отмыв жилье.
Затем Кушлевич вывез тела погибших и, сбросив их в кювет у дороги, бежал с пятилетним сыном в Литву. Отмечается, что Двизова пыталась лишить экс-супруга родительских прав.
Согласно материалу, ранее суд трижды запрещал гражданину Литвы приближаться к своей бывшей, поскольку мужчина не раз врывался в ее дом. Также Кушлевич с 2017 года находится в базе розыска МВД РФ за побег из-под ареста.