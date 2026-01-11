Турецкое следствие раскрыло новые детали убийства россиянки и ее дочери в Турции

11 января 2026, 01:22

Обвиняемый в убийстве россиянки в Бодруме Кушлевич не имел права приближаться к ней

Фото: iStock/DedMityay

Турецкие следователи установили новые детали в деле об убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери в Турции осенью 2023 года. Обвиняемый Андрей Кушлевич не имел права приближаться к экс-супруге, однако он провёл в её квартире почти пять часов, чтобы скрыть следы преступления. Об этом пишет РИА Новости.





Тела 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны обнаружили в Бодруме 28 ноября 2023 года после птидневных поисков. Жертвы погибли от огнестрельных ранений. Они были завернуты в одеяла и лежали на обочине дороги.



Гражданина Литвы Андрея Кушлевича задержали в Германии весной 2024 года, и сейчас Турция добивается его экстрадиции.



