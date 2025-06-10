Россиянин разослал 150 интимных фото незнакомым женщинам, чтобы познакомиться

10 июня 2025, 21:13

Фото: iStock/ Jelena Danilovic

В суд поступило уголовное дело в против жителя Севы, отправлявшего свои интимные фотографии незнакомым женщинам, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Телеграм-канале.





Следствие полагает, что житель Севы действовал через соцсеть «Одноклассники». Сначала он при помощи смартфона сделал порядка 1500 своих снимков без одежды, а потом 150 из них прислал женщинам в личные сообщения. Он объяснил это желанием познакомиться и завести отношения.





«Органом предварительного следствия действия обвиняемого квалифицированы как незаконные изготовление и распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет» (п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ)», — подчеркнули в пресс-службе.