Число пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в лесу Якутии выросло до трех
Число пострадавших при вынужденной посадке самолета Ан-2 в лесу Якутии выросло до трех человек. Все они являются членами экипажа, сообщают телеграм-каналы.
Капитана воздушного судна доставили в больницу с термическим ожогом рук, летчика-наблюдателя госпитализировали с похожими травмами. Парашютист получил ушиб сустава, ему оказали помощь на месте.
Напомним, самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу Якутии в этот вторник, 19 мая. На борту находились восемь человек. Предварительно, командир принял решение о возвращении в пункт вылета, но внезапно перестал выходить на связь.
Оказалось, что во время полета отказал двигатель, а после приземления на борту произошло возгорание. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
