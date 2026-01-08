Пассажир испражнился в салоне самолета Сочи — Петербург
Пассажир рейса Сочи — Санкт‑Петербург справил нужду прямо в салоне самолёта незадолго до вылета. Об этом сообщил Telegram‑канал «Питер Live».
Несмотря на возмущение других пассажиров, рейс не отменили. По словам очевидцев, в течение четырёх часов полёта в салоне сохранялся резкий запах.
Как отмечается в публикации, один из путешественников сейчас пытается объединить остальных, чтобы в судебном порядке потребовать у авиакомпании компенсацию. По данным Telegram‑канала «Mash на Мойке», инцидент произошёл на рейсе авиакомпании Россия.
