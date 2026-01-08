Достижения.рф

Пассажир испражнился в салоне самолета Сочи — Петербург

Питер Live: мужчина испражнился в самолете рейсом Сочи — Петербург
Фото: istockphoto/Sitikka

Пассажир рейса Сочи — Санкт‑Петербург справил нужду прямо в салоне самолёта незадолго до вылета. Об этом сообщил Telegram‑канал «Питер Live».



Несмотря на возмущение других пассажиров, рейс не отменили. По словам очевидцев, в течение четырёх часов полёта в салоне сохранялся резкий запах.

Как отмечается в публикации, один из путешественников сейчас пытается объединить остальных, чтобы в судебном порядке потребовать у авиакомпании компенсацию. По данным Telegram‑канала «Mash на Мойке», инцидент произошёл на рейсе авиакомпании Россия.

Никита Кротов

