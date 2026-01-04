Самолёты с пассажирами не могут приземлиться во Внуково из-за атаки БПЛА
Группа украинских беспилотников вторглась в Московский регион. По этой причине аэропорт Внуково временно приостановил работу.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, воздушную гавань не могут покинуть 18 самолётов. Ещё 31 авиарейс не получил разрешение на посадку. Из-за введённых ограничений несколько бортов наматывают круги над Подмосковьем.
Позже стало известно, что некоторые самолёты перенаправили в Петербург. По данным пресс-службы аэропорта Пулково, в Северную столицу вместо Внуково летят рейсы из Дубая и Стамбула — FZ 951 и ТК 409 соответственно.
В Росавиации уточнили, что, помимо Внуково, временные ограничения на приём и вылет воздушных судов ввели в Жуковском.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.
Читайте также: