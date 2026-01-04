Самолёты с пассажирами не могут приземлиться во Внуково из-за атаки БПЛА

04 января 2026, 00:33

SHOT: около 50 рейсов задерживаются во Внуково из-за атаки БПЛА

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Группа украинских беспилотников вторглась в Московский регион. По этой причине аэропорт Внуково временно приостановил работу.