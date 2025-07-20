СК: 13-летний мальчик из Тувы погиб от удара молнии во время выпаса лошадей
От удара молнии погиб 13-летний мальчик из Тувы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.
Трагедия произошла вечером субботы, 19 июля около 18:00, на чабанской стоянке. В тот день подросток помогал родственникам пасти лошадей. Когда он вместе с двоюродным братом пошел за табуном, в небе возник искровой разряд. Школьник погиб от полученных травм.
«В правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района поступило сообщение о гибели в местечке Довурактыг-Тей села Чыраа-Бажы 13-летнего местного жителя», — передает ведомство.По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители завершили осмотр места происшествия и опрос свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Подобный инцидент ранее произошел в Карачаево-Черкессии. Там молния убила пастуха, его питомца и стадо овец.