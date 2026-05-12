Пассажиры самолета летели «в никуда» на протяжении восьми часов
Пассажиры рейса Delta Air Lines провели восемь часов в воздухе, прилетев «в никуда». Инцидент произошел 9 мая на маршруте из Атланты (США) в Лагос (Нигерия), сообщает портал Simple Flying.
Экипаж Airbus A330 принял решение развернуть лайнер над Атлантикой и вернуться в аэропорт вылета, когда судно находилось на полпути к цели. Причиной назвали «эксплуатационные проблемы», хотя возможность совершить промежуточную посадку по маршруту существовала.
После возвращения самолета перевозчик отменил и второй рейс по тому же направлению, что вызвало транспортный коллапс и многокилометровые задержки для десятков пассажиров. Речь идет об одном из устаревших широкофюзеляжных лайнеров авиакомпании, поэтому эксперты не исключают техническую неисправность. Официального подтверждения поломки, однако, не обнародовали.
Ранее два самолета едва не столкнулись в аэропорту Колумбии из-за ошибки диспетчеров. Все случилось 21 апреля.