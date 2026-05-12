Пассажиры самолета летели «в никуда» на протяжении восьми часов

Летевшие из США в Нигерию люди снова оказались в Штатах

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Пассажиры рейса Delta Air Lines провели восемь часов в воздухе, прилетев «в никуда». Инцидент произошел 9 мая на маршруте из Атланты (США) в Лагос (Нигерия), сообщает портал Simple Flying.





Экипаж Airbus A330 принял решение развернуть лайнер над Атлантикой и вернуться в аэропорт вылета, когда судно находилось на полпути к цели. Причиной назвали «эксплуатационные проблемы», хотя возможность совершить промежуточную посадку по маршруту существовала.



После возвращения самолета перевозчик отменил и второй рейс по тому же направлению, что вызвало транспортный коллапс и многокилометровые задержки для десятков пассажиров. Речь идет об одном из устаревших широкофюзеляжных лайнеров авиакомпании, поэтому эксперты не исключают техническую неисправность. Официального подтверждения поломки, однако, не обнародовали.



