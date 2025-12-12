Пассажиры самолета обнаружили пробоину в крыле
Самолет авиакомпании Qantas совершил перелет из Сиднея в Лос-Анджелес с поврежденным крылом. Пассажиры заметили пробоину после приземления. К счастью, инцидент не повлиял на безопасность посадки. Об этом сообщило издание PerthNow.
После прибытия лайнер отстранили от полетов. Инженеры работают над заменой предкрылка, чтобы вернуть самолет в эксплуатацию. Это был всего лишь второй рейс воздушного судна после пятилетнего простоя, во время которого проходила модернизация салона.
Один из пассажиров сообщил о проблемах с электросистемой. Однако представители компании уверяют, что это не связано с повреждением крыла. Авиаперевозчик продолжает расследование инцидента и надеется на скорейшее решение проблемы.
