Пассажиры самолета обнаружили пробоину в крыле

12 декабря 2025, 15:51

PerthNow: Самолет Qantas отстранили от полетов из-за пробоины в крыле

Фото: iStock/Diy1

Самолет авиакомпании Qantas совершил перелет из Сиднея в Лос-Анджелес с поврежденным крылом. Пассажиры заметили пробоину после приземления. К счастью, инцидент не повлиял на безопасность посадки. Об этом сообщило издание PerthNow.