Судебные приставы начали конфискацию имущества осужденного певца Эдуарда Шарлота

Федеральная служба судебных приставов начала процесс конфискации имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Исполнительное производство возбуждено на основании обвинительного приговора Самарского областного суда.