Судебные приставы начали конфискацию имущества осужденного певца Эдуарда Шарлота
Федеральная служба судебных приставов начала процесс конфискации имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Исполнительное производство возбуждено на основании обвинительного приговора Самарского областного суда.
Судебные приставы приступили к конфискации имущества Эдуарда Шарлота на основании приговора по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и о нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК РФ). Точный перечень имущества и его стоимость не раскрываются.
Напомним, что в июне 2023 года Шарлот опубликовал видео с сожжением российского паспорта, заявив о переезде в Киев. Однако позже вернулся в Россию, где был задержан. На суде певец объяснил свои действия желанием создать «хомячий хайп».
В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил его к 5,5 годам колонии-поселения, но 18 августа 2025 года его перевели в колонию общего режима.
