Пассажирка умерла на борту рейса из Владивостока в Екатеринбург

05 апреля 2026, 15:16

В самолете, следовавшем из Владивостока в Екатеринбург, скончалась 50-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».





Женщине внезапно стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту — Нижневартовске, чтобы обеспечить пострадавшей срочную медицинскую помощь.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», — передает перевозчик.