Пассажирка умерла на борту рейса из Владивостока в Екатеринбург
В самолете, следовавшем из Владивостока в Екатеринбург, скончалась 50-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».
Женщине внезапно стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту — Нижневартовске, чтобы обеспечить пострадавшей срочную медицинскую помощь.
«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», — передает перевозчик.По информации телеграм-канала Baza, у пассажирки случился эпилептический припадок. Личность погибшей не раскрывается. В настоящее время самолет находится в Нижневартовске.
