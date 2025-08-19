В Тульской области автомобиль снес трёх питбайкеров на трассе — видео
На трассе в Тульской области произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля и мотоциклистов. Инцидент случился накануне вечером, около 22:00, на повороте в сторону Новомосковска. Видео с происшествием есть в распоряжении телеграм-канала «112».
По информации телеграм-канала, 26-летний водитель Opel Astra не заметил стоящих на обочине подростков на питбайках и начал торможение слишком поздно. В результате автомобиль снёс трёх несовершеннолетних мотоциклистов.
Все пострадавшие были в шлемах, что потенциально спасло им жизни, однако из-за отсутствия полной мотоэкипировки они получили травмы различной степени тяжести. Подростков госпитализировали в медицинское учреждение.
