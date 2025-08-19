В Тульской области автомобиль снес трёх питбайкеров на трассе — видео

19 августа 2025, 17:01

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

На трассе в Тульской области произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля и мотоциклистов. Инцидент случился накануне вечером, около 22:00, на повороте в сторону Новомосковска. Видео с происшествием есть в распоряжении телеграм-канала «112».