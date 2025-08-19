Последняя обвиняемая по делу о смерти Мэтью Перри согласилась признать вину
Последняя обвиняемая по делу о смерти Мэтью Перри согласилась признать вину в поставках кетамина, из-за передозировки которым актер умер. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
42-летняя Жасвин Сангха, известная как «Королева кетамина», признала свою вину по пяти федеральным обвинениям. Среди них — содержание помещения для хранения наркотических веществ, три эпизода распространения кетамина и один эпизод продажи наркотика, который привел к смерти человека.
По данным ведомства, Сангха вместе с другим фигурантом дела передала своему личному помощнику Кеннету Ивамасе 51 ампулу кетамина. Известно, что Ивамаса неоднократно делал Перри инъекции этого наркотика.
В соответствии с законодательством, Сангхе грозит до 45 лет лишения свободы.
Напомним, тело Мэтью Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния.
Читайте также: