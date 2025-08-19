19 августа 2025, 17:13

Фото: iStock/artisteer

Последняя обвиняемая по делу о смерти Мэтью Перри согласилась признать вину в поставках кетамина, из-за передозировки которым актер умер. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.