Пассажирка в инвалидном кресле скончалась в самолете из-за пятичасовой задержки

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая прямо в самолете умерла пассажирка. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, женщине стало плохо салоне во время посадки. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1103 в Тбилиси задержали более чем на 5 часов. Борт должен был вылететь в 17:00, но посадка началась только примерно 22 часов вечера.
Как рассказали очевидцы, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали бригаду медиков. Россиянку пытались спасти с помощью массажа сердца, но безрезультатно.
В итоге самолёт вылетел в Тбилиси только в 23:53.
Ранее в Москве нашли мертвой жену депутата, которая обвиняла супруга в избиении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как рассказали очевидцы, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали бригаду медиков. Россиянку пытались спасти с помощью массажа сердца, но безрезультатно.
В итоге самолёт вылетел в Тбилиси только в 23:53.
Ранее в Москве нашли мертвой жену депутата, которая обвиняла супруга в избиении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак