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Пассажирка в инвалидном кресле скончалась в самолете из-за пятичасовой задержки

Shot: В Кольцово пассажирка в инвалидном кресле умерла после задержки рейса
10 мая 2024, 00:39
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая прямо в самолете умерла пассажирка. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, женщине стало плохо салоне во время посадки. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1103 в Тбилиси задержали более чем на 5 часов. Борт должен был вылететь в 17:00, но посадка началась только примерно 22 часов вечера.

Как рассказали очевидцы, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали бригаду медиков. Россиянку пытались спасти с помощью массажа сердца, но безрезультатно.



В итоге самолёт вылетел в Тбилиси только в 23:53.

Ранее в Москве нашли мертвой жену депутата, которая обвиняла супруга в избиении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#самолёты
#аэропорт
Люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы
В Вене провокаторы попытались сорвать шествие в честь 79-летия Победы
09 мая 2024, 23:48

Фото: istock / AlexStepanov

В центре Вены провокаторы с флагами Украины пытались сорвать шествие в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал корреспондент издания, сотни участников акции «Бессмертный полк» прошли по австрийской столице с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также с флагами Российской Федерации.

Люди шли от площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац, где установлен монумент героям армии Советского Союза.

К памятнику также пришли провокаторы, выкрикивавшие лозунги и пытавшиеся помешать шествию. Но их остановили сотрудники правоохранительных органов, оттеснившие нарушителей на значительное расстояние.

Ранее сообщались, что поздравление Иосифа Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бессмертный полк
#сотрудники
#акции
#новости
#шествие
#день победы
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Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада
Ветеран из Томска пожаловался на чиновника, из-за которого он не получил воду
09 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/pinkomelet

Ветеран Великой Отечественной войны из Томска Федор Бондаренко выразил недовольство тем, что к нему на трибуну во время парада не пустили девушку с водой. По словам, ветерана девушку прогнал заместитель мэра города.
Бондаренко утверждает, что отказ пропустить девушку с водой объяснили нежеланием портить «картинку для телевидения». В результате, ветерану пришлось вызывать скорую помощь, и в настоящее время он лежит дома с температурой 38 градусов.

В свою очередь, представители мэрии Томска сообщили, что на трибуну во время парада не допускались посторонние люди из соображений безопасности. Они утверждают, что вода была предложена всем ветеранам и находилась в коробках непосредственно на трибуне. Также на месте находились сотрудники, готовые помочь ветеранам по любым вопросам.

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В Хельсинки осквернили памятник советским военным
Посольство России: в Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим
09 мая 2024, 19:11

Фото: iStock/ViewApart

В Хельсинки неизвестный осквернили памятник советским военнослужащим, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
«Утром 9 мая посольство узнало о случившемся. Мы немедленно вызвали полицию на место происшествия. Правоохранительные органы зафиксировали ущерб и приступили к необходимым следственным мероприятиям», — сообщили в дипмиссии.
Памятник был залит краской, однако благодаря усилиям сотрудников и российских соотечественников наиболее заметные повреждения удалось устранить, отметили в посольстве. В диппредставительстве добавили, что вопрос о полном восстановлении памятника будет обсуждаться с финской стороной.

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В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека
В Донецке при столкновении автобуса с легковой машиной погибли 2 человека
09 мая 2024, 18:42

Фото: iStock/Anton Novikov

В результате столкновения рейсового автобуса № 41 с легковым автомобилем в Донецке погибли два человека, передает РИА Новости.
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса. Еще два пассажира получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском районе города на улице Кирова. Автобус перевернулся на дороге, а легковой автомобиль сильно пострадал от удара.

«Легковой автомобиль выскочил из-за поворота и не справился с управлением, врезался в автобус. Когда мы доставали пассажиров, скорые приехали. Один человек, женщина, погибла. Тело водителя легковушки лежит на месте. Был сильный свист и удар, автобус перевернулся. Мы долго удаляли крышки и стекла, чтобы достать людей», — рассказал очевидец происшествия Вадим.
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Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В Краснодаре ветерана СВО избили за музыку в автомобиле
09 мая 2024, 18:34

Фото: iStock/globalmoments

В Краснодаре подозревают жителя в нападении на участника Специального Вооруженного Отряда (СВО), сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
Инцидент случился на улице Радио. По словам местных жителей, их сосед получил переломы обеих ног и только начал восстанавливаться. Мужчина передвигается при помощи специальной обуви и костыля.

Долгое время россиянин не мог спуститься к своей машине, но в тот день все же сделал это. Заведя автомобиль, он включил музыку, громкость которой не понравилась соседу.

В результате он напал на участника СВО, сбив того с ног, отобрав костыль и несколько раз ударив. Участник спецоперации не смог сопротивляться из-за проблем с ногами. О степени его полученных травм не сообщается. Очевидцы утверждают, что музыка не была слишком громкой.

Родственники пострадавшего обратились в полицию.

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В Петербурге мигранты выселили мужчину из жилища
В Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, выселивших его из коммуналки
09 мая 2024, 17:27

Фото: istockphoto/ablokhin

В Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России в Telegram-канале.
Мигранты заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.

Отмечается, что иностранцы не имеют регистрации и официального права на проживание в этой квартире. В Информационный центр СКР поступило обращение от петербуржца, который заявил о незаконном проживании мигрантов. В ГСУ СКР по Петербургу начали проверку по факту обращения.

Ранее неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.

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В Астраханской области пять человек погибли после отравления
09 мая 2024, 14:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Астраханской области начато расследование по делу о гибели пяти человек, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.
По данным следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов города Астрахани были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительной информации, их смерть связана с отравление неизвестным веществом.

Кроме того, 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области были доставлены в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом», из которых 11 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

На данный момент проводятся осмотры мест происшествий, назначены экспертизы, а также ведется работа по опросу очевидцев и изъятию мобильных телефонов потерпевших.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
09 мая 2024, 11:18

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Опасность атаки беспилотников снова объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона обратился к жителям и призвал сохранять спокойствие. Гусев отметил, что силы ПВО находятся в состоянии готовности.

Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать Краснодарский край. Шесть дронов были выпущены по нефтебазе, расположенной под Анапой. ПВО перехватила БПЛА, однако два дрона рухнули на территорию базы, что спровоцировало возгорание. В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал.

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Замначальника угрозыска российского региона арестовали по обвинению в убийстве
Замначальника угрозыска рязанского УМВД Цыплакова арестовали по делу об убийстве
09 мая 2024, 09:42

Фото: iStock/Yingko

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков арестован на два месяца. Полковник обвиняется в убийстве, пишет издание «Коммерсантъ».
Правоохранители установили, что 24 февраля текущего года Цыплаков отправился на охоту вместе с приятелями. К охоте также был привлечен в качестве егеря и загонщика местный житель Сергей Пентелин.

Однако после охоты Пентелин домой не вернулся.

По факту исчезновения егеря было возбуждено уголовное дело. Его тело до сих пор не обнаружено. Следствие предполагает, что к убийству мог быть причастен Цыплаков. Кроме того, охота осуществлялась без специального разрешения, за что фигуранту также предстоит нести ответственность.

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