Теневой оборот денег пресекли в регионе России

28 мая 2026, 12:14

Пермская полиция пресекла теневой оборот денег и связанную с ним группировку

В Пермском крае сотрудники полиции пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств. Злоумышленники оформляли на подставных лиц фирмы и открывали на них расчётные счета — всего около 500 в различных банках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Платежные карты и устройства для удалённого управления счетами продавались для дальнейшего неправомерного использования. Пятерых подозреваемых задержали.



В отношении них возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Одного фигуранта арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Подробности дела и сумма нанесённого ущерба пока не разглашаются.



