Российский школьник устроил теракт на железной дороге
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.
По версии следствия, вечером 26 мая школьник поджег комплексную трансформаторную подстанцию возле железнодорожной станции Полюстрово. Он выполнял указание куратора, полученное в одном из мессенджеров. Злоумышленника задержали сотрудники Западного МСУТ СК совместно с МВД.
В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 205 УК: «Террористический акт». В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, склонивших мальчика к противоправным действиям.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 55-летнего жителя Краснодарского края за ложное сообщение об угрозе теракта. Мужчина заявил о якобы готовившемся нападении на станции метро «Римская». Полицейские проверили объект, и опасность не подтвердилась.
Читайте также: