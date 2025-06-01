Число погибших после падения моста на поезд в Брянской области возросло
Число погибших при обрушении моста в Брянской области возросло до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В медицинские учреждения доставлены 30 пострадавших, включая двух детей. Двое из них, в том числе один ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии. На месте работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, организована эвакуация в пункты временного размещения.
Аварийно-спасательные операции продолжаются.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России проводят обследование повреждённых вагонов и локомотива поезда, пострадавшего в Брянской области.
Операции сотрудников МЧС включают расчистку завалов, эвакуацию уцелевшего подвижного состава и оказание помощи людям.
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