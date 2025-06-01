Число погибших после падения моста на поезд в Брянской области возросло

01 июня 2025, 02:36

Богомаз: число погибших после обрушения моста на поезд выросло до семи человек

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Число погибших при обрушении моста в Брянской области возросло до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.