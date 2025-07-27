Пассажиров рейса «Уфа-Петербург» не выпускают из самолета несколько часов

27 июля 2025, 11:41

Baza: пассажиров рейса «Уфа-Петербург» не выпускают из самолета больше 7 часов

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Больше семи часов из самолета не выпускают пассажиров рейса «Уфа-Петербург» на фоне ограничений в авиагавани «Пулково». Как пишет Telegram-канал Baza, рейс занимает, примерно, три часа.