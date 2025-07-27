Пассажиров рейса «Уфа-Петербург» не выпускают из самолета несколько часов
Больше семи часов из самолета не выпускают пассажиров рейса «Уфа-Петербург» на фоне ограничений в авиагавани «Пулково». Как пишет Telegram-канал Baza, рейс занимает, примерно, три часа.
При этом на подлете к Северной столице борт развернулся и совершил посадку в «Шереметьево», где ждет вылета уже пару часов. Таким образом, люди находятся на борту с момента посадки более семи часов.
Авиагавань «Пулково» приостановила работу с утра в воскресенье, 27 июля. По информации Telegram-канала SHOT, на фоне ограничений задерживается свыше сотни рейсов.
Перед этим глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в регионе пострадала женщина из-за падения обломков украинского дрона.
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