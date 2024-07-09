РЖД: вагон сошел с рельсов на станции Ховрино в Москве

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Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Ховрино в столице. Об этом сообщили в РЖД. Уточняется, что все произошло при маневрировании. Движение составов затруднено, причины инцидента устанавливаются.
Похожий случай произошел в июне, когда с рельсов сошел пассажирский состав в Республике Коми. Всего в поезде было 14 вагонов и 232 пассажира, а также 20 работников РЖД. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательные работы.
К слову, недавно Мосгорсуд приговорил двух казахстанцев к 13 годам колонии за диверсию на РЖД. Речь идет об Александре Абраме и Эдуарде Бурдилове. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов