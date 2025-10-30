Достижения.рф

В Туле после падения обломков БПЛА загорелась крыша продуктового магазина

В Тульской области обломок сбитого украинского беспилотника стал причиной возгорания крыши продуктового магазина. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об этом в своём Telegram-канале.



По его информации, вечером 30 октября расчёты ПВО Минобороны России сбили один украинский БПЛА в небе над Тулой. Упавшие фрагменты аппарата вызвали возгорание кровли торговой точки на площади два квадратных метра. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Пострадавших в этом инциденте нет. Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности при угрозе атаки дронов. Он рекомендовал избегать открытых пространств, отходить от окон и не вести съёмку работы сил противовоздушной обороны. В области сохраняется повышенная опасность применения беспилотников.

Ранее сообщалось, что два самолёта не могут приземлиться во Внуково из-за украинских дронов.

Ольга Щелокова

