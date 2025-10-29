Пропавшую в Ленинградской области девушку нашли живой в Карелии
Жительницу Ленинградской области, пропавшую пять дней назад, нашли. Подробности сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Правоохранительные органы обнаружили жительницу города Пикалёво, которая пропала 24 октября, уйдя из дома и перестав выходить на связь. Девушку нашли живой на территории Республики Карелия. Предварительная информация указывает, что пропавшая попала под влияние телефонных мошенников.
Первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту исчезновения. Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге замёрзший мужчина устроил дебош, чтобы попасть под арест и погреться.
Читайте также: