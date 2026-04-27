Патрульный катер Эстонии вторгся в российские воды на Нарве
Из‑за технической неисправности на реке Нарве патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) вынесло в российские воды. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
По ее информации, происшествие случилось около полудня по местному времени. На борту катера находился экипаж из трех человек. Примерно через 15 минут судно смогло самостоятельно вернуться на территорию Эстонии.
Оперативный дежурный Идаской префектуры Сильвер Пялсинг пояснил, что ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия. Даже после того, как экипаж сбросил якорь, удержать катер на месте не получилось из-за сильного ветра.
Погранслужбу РФ своевременно уведомили о случившемся. В настоящий момент нет сведений о каких‑либо осложнениях или последствиях инцидента.
Читайте также: