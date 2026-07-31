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Пациент с опасным заразным заболеванием сбежал из больницы

В Англии полиция ищет сбежавшего из больницы пациента с опасным заболеванием
Фото: iStock/sudok1

В Англии полиция начала поиски 51-летнего Дина Хескета, который сбежал из больницы Royal Preston Hospital в графстве Ланкашир. Об этом сообщает издание Metro.



Британец, также известный под именами Тим и Энтони Гледхилл, в последний раз был замечен 28 июля в 11:16, когда покидал территорию больницы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его в коридоре в хирургической маске.

Правоохранители не назвали диагноз пациента, но отметили, что его заболевание потенциально заразно. Они также призвали жителей не приближаться к мужчине и не пытаться задержать его самостоятельно, а немедленно вызвать полицию.

«Если вы увидите Дина, не приближайтесь к нему, так как у него может быть заразное заболевание. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами», — попросили офицеры.
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Лидия Пономарева

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