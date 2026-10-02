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Пациента с симптомами особо опасной инфекции выявили в Приангарье

Фото: iStock/sudok1

У пациента одной из больниц Иркутской области выявили признаки особо опасной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере Max.



Из-за подозрения на заболевание в регионе провели собрание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором присутствовала главный санитарный врач России Анна Попова. По словам губернатора, в настоящий момент Роспотребнадзор проводит полный комплекс противоэпидемических мер.

Все контактировавшие с пациентом люди остаются под наблюдением медиков. У них пока нет признаков заболевания – лабораторные тесты дали отрицательный результат. Комиссия утвердила оперативный план действий, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и местного правительства.

Ранее сообщалось, что в России на 30% выросла заболеваемость от вейпов.

Лидия Пономарева

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