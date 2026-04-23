Наехавший на пешеходов в Москве 19-летний водитель каршеринга не имел прав
В Москве водитель каршеринга арендовал автомобиль с чужого аккаунта, не имея водительских прав, и наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони. Информация об этом появилась в канале столичной прокуратуры на платформе MAX в 21:01 (мск).
Инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. По предварительной информации, 19-летний водитель арендованной под чужим аккаунтом машины не справился с управлением на северо-востоке Москвы. Сначала молодой человек врезался в препятствие, а затем сбил двух пешеходов.
Пострадавших госпитализировали. Полицейские задержали водителя транспортного средства, доставив его в отдел. В надзорном ведомстве уточнили, что у 19-летнего парня нет водительского удостоверения. Прокуратура Северо-Восточного округа контролирует выяснение обстоятельств ДТП и ход проверки, проводимой по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина с ножом напал на двух врачей в больнице Дагестана, нанеся им удары в область лица и шеи, и скрылся. Однако полиция быстро вышла на след подозреваемого и задержала его.
Читайте также: