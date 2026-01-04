Достижения.рф

Пациентка пережила клиническую смерть в московской косметологической клинике

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве клиентка косметологической клиники пережила клиническую смерть во время процедуры.



Как сообщил источник «Известий», по предварительным данным, у 30-летней женщины во время работы специалиста начался анафилактический шок, из‑за чего она оказалась в состоянии клинической смерти.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Никита Кротов

