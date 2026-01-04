Пациентка пережила клиническую смерть в московской косметологической клинике
В Москве клиентка косметологической клиники пережила клиническую смерть во время процедуры.
Как сообщил источник «Известий», по предварительным данным, у 30-летней женщины во время работы специалиста начался анафилактический шок, из‑за чего она оказалась в состоянии клинической смерти.
Пострадавшую срочно доставили в больницу, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.
