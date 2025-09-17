Свыше сотни макак сбежали из питомника и напали на полицейских в Таиланде
Свыше сотни молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, вырвались на волю и напали на здание полиции и соседние жилые дома в Таиланде. Об этом сообщает новостной портал «Тхок Май Тхиенг».
Необычная история с побегом приматов из питомника произошла в провинции Лопбури. Эта местность известна высокой популяцией диких обезьян, которые считаются одной из местных достопримечательностей. В этот раз ситуация вышла из-под контроля и вызвала панику среди жителей. Чтобы прогнать животных, полицейские применили нестандартные методы — отстреливались от них из рогаток.
В конечном итоге беглецов поймали и вернули в питомник. Для этого потребовались слаженные действия полицейских, зоологов и жителей.
Ранее сообщалось, что в Таиланде семья львов напала на смотрителя зоопарка и съела его.
