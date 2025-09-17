Свыше сотни макак сбежали из питомника и напали на полицейских в Таиланде

17 сентября 2025, 09:45

Фото: iStock/Seregraff

Свыше сотни молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, вырвались на волю и напали на здание полиции и соседние жилые дома в Таиланде. Об этом сообщает новостной портал «Тхок Май Тхиенг».