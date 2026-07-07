В Кемерово проверяют данные о якобы избиениях пенсионеров палками в пансионате

07 июля 2026, 13:36

СК проверяет пансионат в Кемерово после сообщений о якобы избиениях пенсионеров

Фото: медиасток.рф

В Кузбассе организовали доследственную проверку по факту возможных нарушений в частном пансионате для пожилых людей в Кемерово. Информация о жестком обращении с постояльцами появилась в социальных сетях: пользователи сообщали, что персонал применяет физическую силу к подопечным, в том числе использует палки, а также допускает грубость и оскорбления.