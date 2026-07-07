В Кемерово проверяют данные о якобы избиениях пенсионеров палками в пансионате
В Кузбассе организовали доследственную проверку по факту возможных нарушений в частном пансионате для пожилых людей в Кемерово. Информация о жестком обращении с постояльцами появилась в социальных сетях: пользователи сообщали, что персонал применяет физическую силу к подопечным, в том числе использует палки, а также допускает грубость и оскорбления.
Кроме того, в публикациях упоминались антисанитарные условия в учреждении: наличие насекомых, стойкий неприятный запах и запущенность помещений. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета, в ходе мониторинга публичного пространства эти сведения выявили и зарегистрировали.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента. К расследованию присоединилась прокуратура Кузбасса, пишет Сiбдепо.
Ранее в Подмосковье пансионат «Долгожитель» закрыли после отравления 54 постояльцев. Подробности в нашем материале.
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