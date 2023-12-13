Пенсионерка обварилась кипятком в собственной ванной в Зеленограде

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83-летняя жительница Зеленограда обварилась кипятком в собственной ванной. Об этом источник сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, пенсионерка получила ожог более 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу с ожогами I, II и III степенями тяжести.
У пожилой женщины зафиксировали повреждения спины, грудной клетки, ягодиц, левого бедра, голени и стоп. Медики оказали ей необходимую помощь, однако спасти ее не удалось.
Женщина умерла в отделении ожоговой реанимации. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.
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У пожилой женщины зафиксировали повреждения спины, грудной клетки, ягодиц, левого бедра, голени и стоп. Медики оказали ей необходимую помощь, однако спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.
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Екатерина Коршунова