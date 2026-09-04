Пенсионерка попала под трамвай в Петербурге — Mash
В Санкт-Петербурге на улице Антонова-Овсеенко произошло ДТП с участием трамвая, жертвой которого стала пожилая женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».
По данным очевидцев, пенсионерка попала под колеса вагона. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД, которые выясняют все детали произошедшего.
На опубликованных кадрах видно, что рядом с трамваем разбросаны личные вещи погибшей. Предварительно сообщается, что женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее ДТП с участием нескольких авто произошло на МКАД у Рязанского проспекта. Подробности — в нашем материале.
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