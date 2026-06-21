Пенсионерка утонула в Тульской области
Трагический инцидент произошел на водоеме в районе поселка Совхозный в Тульской области. Спасатели регионального управления МЧС извлекли из воды тело пожилой женщины 1945 года рождения, говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, купание на указанном участке реки запрещено — пляж не оборудовали, и он не соответствует требованиям безопасности. На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая возможные причины гибели.
В ведомстве напомнили, что инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России усилили рейды и патрулирование популярных мест отдыха у воды по всей Тульской области. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать знаками запрета.
Ранее подросток утонул в Каспийском море в дагестанском Дербенте. Подробности в нашем материале.
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