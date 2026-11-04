Пенсионерку дважды переехали в российском поселке

04 ноября 2026, 16:40

Под Тюменью водитель сбил пенсионерку и дважды переехал ее

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

87-летняя жительница Тюменской области попала под колеса автомобиля — водитель сбил ее и дважды переехал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».