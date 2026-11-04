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Пенсионерку дважды переехали в российском поселке

Под Тюменью водитель сбил пенсионерку и дважды переехал ее
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

87-летняя жительница Тюменской области попала под колеса автомобиля — водитель сбил ее и дважды переехал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



По данным ведомства, авария произошла на улице Тюменской в поселке Голышманово. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме. Предварительно, 49-летний мужчина за рулем ВАЗ-21140 двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра, в результате чего наехал на проходившую мимо пенсионерку.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с травмами, характер которых не уточняется. В настоящее время точные причины и обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

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Лидия Пономарева

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