Пенсионерку дважды переехали в российском поселке
87-летняя жительница Тюменской области попала под колеса автомобиля — водитель сбил ее и дважды переехал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ведомства, авария произошла на улице Тюменской в поселке Голышманово. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме. Предварительно, 49-летний мужчина за рулем ВАЗ-21140 двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра, в результате чего наехал на проходившую мимо пенсионерку.
Пострадавшую экстренно госпитализировали с травмами, характер которых не уточняется. В настоящее время точные причины и обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при лобовом столкновении грузового и легкового автомобилей в Пермском крае
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