Выяснились новые подробности похищения россиянина из-за крипты

04 ноября 2026, 16:37

В Петербурге банда забрала крипту у парня на 6 млн руб, банду задержали

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге шестеро мужчин обвиняются в похищении 24-летнего местного жителя и грабеже с целью завладения его цифровыми активами. По версии следствия, злоумышленники насильно усадили молодого человека в автомобиль и потребовали перевести им криптовалюту на сумму около 5,9 млн рублей.