Выяснились новые подробности похищения россиянина из-за крипты
В Санкт-Петербурге шестеро мужчин обвиняются в похищении 24-летнего местного жителя и грабеже с целью завладения его цифровыми активами. По версии следствия, злоумышленники насильно усадили молодого человека в автомобиль и потребовали перевести им криптовалюту на сумму около 5,9 млн рублей.
Как сообщили в полиции, вечером 15 октября очевидец заметил, как несколько человек в масках затолкали мужчину в Toyota Camry на Народной улице, пишет «Петербургский дневник». Вскоре разыскиваемый автомобиль остановили сотрудники Росгвардии на Свердловской набережной.
Потерпевший рассказал, что нападавшие увезли его в неизвестное место и вынудили отправить на указанный криптокошелек 70 тысяч USDT. По данным Следственного комитета, двое фигурантов заранее знали о накоплениях мужчины и привлекли к преступлению еще четверых знакомых.
Всех шестерых задержали, им предъявили обвинения. Пятерых заключили под стражу, еще одного — первокурсника — поместили под домашний арест. В ходе обысков изъяли телефоны, ноутбук и более 10 млн рублей наличными. Расследование продолжается.
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