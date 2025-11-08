Пенсионеру брызнули «перцем» в лицо после замечания в Петербурге
Полиция разыскивает пассажира, распылившего перцовый баллончик в лицо пенсионеру в автобусе. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на ГУМВД.
Инцидент произошёл в четверг, 6 ноября, в транспорте на улице Типанова.
86‑летний мужчина сделал замечание пассажиру, отказавшемуся уступить место пожилой женщине. Во время конфликта злоумышленник распылил в лицо пенсионеру перцовый спрей — пострадавший получил химические ожоги лица и шеи.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
