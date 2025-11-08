08 ноября 2025, 19:32

78.ru: Пенсионеру брызнули «перцем» в лицо после замечания в Петербурге

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Полиция разыскивает пассажира, распылившего перцовый баллончик в лицо пенсионеру в автобусе. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на ГУМВД.