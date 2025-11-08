В Москве загорелся речной трамвай с людьми у причала «Новоспасский»
Речной трамвай «Чечера» загорелся возле причала «Новоспасский» на Краснохолмской набережной в Москве. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».
По данным портала, возгорание произошло во время стоянки судна между рейсами. Помощник капитана заметил задымление в носовой части. Предварительной версией называют короткое замыкание.
После начала пожара всех пассажиров экстренно эвакуировали. На место происшествия прибыли спасатели и медики. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что на машиностроительном заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль. В результате инцидента два человека получили ожоги.
