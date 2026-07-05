Гигантский тунец весом 200 кг едва не утопил лодку рыбаков в Приморье
В Приморье гигантский тунец едва не потопил лодку с рыбаками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры внушительного улова.
Двухметровая рыбина весом около 200 килограммов попалась на крючок, когда мужчины вышли на промысел. Попытка затащить добычу в надувное судно обернулась повреждением борта — рыбаки не смогли добраться до берега самостоятельно и вызвали на помощь друзей.
Согласно материалу, в Приморье сейчас «рыбная лихорадка». В последнее время случаи поимки крупного тунца в регионе участились — они начали появляться возле Владивостока еще в мае. Обычно с такой тяжелой рыбой приходится бороться около часа, потом не меньше усилий требуется, чтобы довезти ее до берега.
Ранее «Радио 1» передавало, что полиция Сочи начала проверку в отношении гражданина, который за ногу нёс младенца вниз головой на одной из улиц посёлка Красная Поляна. Когда мужчину доставили в отдел полиции, он стал объяснять свои действия желанием успокоить плачущего малыша.
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