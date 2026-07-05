Гигантский тунец весом 200 кг едва не утопил лодку рыбаков в Приморье

05 июля 2026, 05:52

Двухметровый тунец пробил в Приморье борт резиновой лодки и чуть не утопил рыбаков

Фото: iStock/LUNAMARINA

В Приморье гигантский тунец едва не потопил лодку с рыбаками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры внушительного улова.