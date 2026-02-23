В Подмосковье сильный пожар мгновенно уничтожил автомойку и чайхану
В Балашихе утром 23 февраля загорелось здание с автомойкой и чайханой. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар произошёл в микрорайоне Саввино на улице 1-го Мая. По словам очевидцев, возгорание началось в автомойке, после чего огонь быстро перекинулся на остальные помещения.
В результате пожара частично обрушилась мансарда. К тушению привлечены 32 человека и 11 единиц техники. Сообщается, что строения выгорели практически полностью. Специалисты выясняют причины возгорания и уточняют информацию о возможных пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Москве на площади 150 квадратных метров случился пожар в банном комплексе «Таёжные бани».
