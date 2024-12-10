Перевозившего взрывчатку в иконах под Псковом осудили на 5,5 года

Фото: istockphoto/AMilkin
Лишение свободы в 5,5 года назначил суд перевозившему взрывчатку из Румынии в РФ мужчине. Как уточнила объединенная судебная пресс-служба Псковской области, отбывать наказание фигурант будет на общем режиме.
«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — сказано в сообщении.Установлено, что осужденный должен был доставить за деньги тайники со взрывчаткой, скрытые церковной утварью в коробках, которых больше 30 единиц.
Доставку предотвратили сотрудники ФСБ России.
Перед этим сообщалось, что ФСБ накрыла международную мошенническую сеть, показав кадры задержания.
Читайте также:
Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
Никита Кротов