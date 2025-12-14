Перевозивший задержанных автозак в Подмосковье попал в ДТП
Перевозивший задержанных автозак в Подмосковье въехал в фургон
В Московской области автозак, перевозивший задержанных, попал в ДТП. Об этом пишет «Лента.ру».
По данным портала, авария случилась в Коломне на Рязанском шоссе — на повороте к деревне Молитвино — в ночь с 12 на 13 декабря.
Как утверждается, автомобиль с задержанными столкнулся с грузовым фургоном. В результате происшествия травмы получили 11 человек. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее также сообщалось, что в Подмосковье ДТП с грузовиком затруднило движение на Новорязанском шоссе. Инцидент произошёл на 39-м километре трассы в районе села Михайловская Слобода.
