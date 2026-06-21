Первая проданная Volga оказалась неисправной
Первые покупатели нового российского кроссовера Volga K40 не смогли выехать на приобретенной машине из салона из-за обнаруженной неисправности. Об этом пишет Ni Mash.
Сообщается, что столичная пара внесла предоплату, оформила кредит и в торжественной обстановке получила ключи от новенького автомобиля. Однако после короткой поездки покупатели вернулись в шоурум, якобы для завершения документальных формальностей.
После подписания всех необходимых бумаг сотрудники дилерского центра отказались передать автомобиль владельцам, сославшись на технические неполадки. По предварительным данным, выдачу транспортного средства перенесли на следующую неделю при условии успешного устранения поломки. Как отмечается в публикации, эта пара стала первой, а после инцидента, вероятно, и единственной на текущий момент покупательницей указанной модели.
В марте сообщалось, что Volga K50 появится в летом 2026 года. Подробности в нашем материале.
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