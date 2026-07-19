Петарда взорвалась в руках у россиянина: он получил множественные переломы
Мужчина получил множественные переломы обеих рук после взрыва петарды в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает издание MK.RU.
Инцидент произошел днем 19 июля на пятом этаже жилого дома по улице Никитинская. Предварительно, пострадавший взял пиротехническое изделие в руки, после чего оно взорвалось. В результате в квартире выбило окна.
Ранее сообщалось, что мальчик, пострадавший от взрыва петарды в Подмосковье, перенес операцию. Ребенок потерял часть пальцев.
11-летний школьник вместе с другом поджигал пиротехнические изделия на спортплощадке возле школы. Одно из них не загорелось. Мальчик поднял его и положил в карман, после чего произошел взрыв.
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