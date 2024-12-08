Петербурженка обнаружила пропавшего сына в неожиданном месте

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Жительница Санкт-Петербурга нашла пропавшего сына спящим в кровати, сообщила «Фонтанка.ру».
8 декабря сын петербурженки «пропал» накануне вечером. До этого он сказал матери, что едет с учебы домой, но в квартире женщина его не увидела. Телефон 18-летнего первокурсника работал, так что взволнованная мать отправилась искать юношу.
Петербурженка бегала по району, когда уже ближе к полуночи решила позвонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, оказалось, что всё это время «пропавший» юноша спал в своей же кровати — женщина его не заметила. Студент утверждал, что никто не совершал противоправных действий в его отношении.
Ранее сообщалось, что турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал почти два месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах. Молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.
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Петербурженка бегала по району, когда уже ближе к полуночи решила позвонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, оказалось, что всё это время «пропавший» юноша спал в своей же кровати — женщина его не заметила. Студент утверждал, что никто не совершал противоправных действий в его отношении.
Ранее сообщалось, что турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал почти два месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах. Молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.
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Ольга Енгалычева