Стрелок в Миннеаполисе оказался трансгендером*, писавшим на кириллице — NYP

27 августа 2025, 23:56

Фото: Istock/gorodenkoff

23-летний стрелок Робин Уэстман, устроивший стрельбу в католической школе Миннеаполиса, был трансгендером*, владел кириллицей и оставил на оружии надписи с угрозами в адрес Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на материалы расследования.