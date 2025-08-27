Стрелок в Миннеаполисе оказался трансгендером*, писавшим на кириллице — NYP
23-летний стрелок Робин Уэстман, устроивший стрельбу в католической школе Миннеаполиса, был трансгендером*, владел кириллицей и оставил на оружии надписи с угрозами в адрес Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на материалы расследования.
На шокирующем видео, предположительно опубликованном стрелком перед нападением, видны оружейные магазины с выцарапанными надписями «убить Дональда Трампа» и «за детей».
Согласно данным газеты, Уэстман вёл дневники на английском и русском языках, а также проявлял интерес к массовым убийцам, включая Владислава Рослякова, устроившего взрыв в Керченском колледже в 2018 году.
ФБР классифицировало инцидент как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти к католикам. Стрельба произошла во время утренней мессы в церкви при школе, где погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет, а 17 человек получили ранения. По данным правоохранительных органов, Уэстман был вооружён винтовкой, дробовиком и пистолетом, а после нападения покончил с собой.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Читайте также: