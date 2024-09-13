В Москве студентов приговорили к 5 годам колонии за появление у окна без одежды

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Суд в Москве приговорил двух студентов, которые появились перед окном без одежды к 5 и 5,5 годам колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Об этом сообщает MSK1.ru.
Инцидент произошел в конце лета 2022 года. Обнаженные Тимур и Даниил находились в квартире на втором этаже у окна. Дети, играющие на площадке, заметили это, и один из них рассказал об увиденном своей матери.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сексуальных действиях с применением насилия или угрозой его применения, но позже переквалифицировали его на статью, предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.
Один из молодых людей объяснил, что они чинили трубу и сняли одежду, чтобы не намочить её. Проведенный следственный эксперимент показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже. Тимур и Даниил не признали свою вину, а некоторые родители пострадавших в суде выступили в их защиту.
Ранее сообщалось, что в Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова.
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сексуальных действиях с применением насилия или угрозой его применения, но позже переквалифицировали его на статью, предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.
Один из молодых людей объяснил, что они чинили трубу и сняли одежду, чтобы не намочить её. Проведенный следственный эксперимент показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже. Тимур и Даниил не признали свою вину, а некоторые родители пострадавших в суде выступили в их защиту.
Ранее сообщалось, что в Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова.
Читайте также:
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Дарья Осипова